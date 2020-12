Calafiori rinnova fino al 2025: “Significa tantissimo per me, un sogno diventare calciatore della prima squadra”

In mattinata le prime indiscrezioni ma ora l’ufficialità: Riccardo Calafiori ha rinnovato con la Roma fino al 2025. Il giovane terzino romanista, protagonista di un ottimo inizio di stagione, ha finora collezionato 3 presenze, di cui una in Serie A e due in Europa League. L’unico gol segnato in questa stagione è quello con cui ha portato in vantaggio i giallorossi nella partita contro lo Young Boys, con un sinistro sotto l’incrocio dei pali. Il difensore ha rilasciato un’intervista ai canali sul sito ufficiale della Roma si è detto entusiasta e felice di poter proseguire con questi colori. Queste le sue parole:

“Il rinnovo significa tantissimo per me, penso significhi molto per ogni ragazzo cresciuto qui con la passione per la Roma e che sogna un giorno di diventare calciatore della Prima Squadra.Sembra che io ci sia riuscito e forse ancora non me ne rendo conto. Cosa più bella al mondo non c’è”.