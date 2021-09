Calafiori: “Con questa voglia e questo atteggiamento, consapevoli di dover migliorare. Daje Roma!” – FOTO

La Roma fa 6 su 6 tra campionato e Conference League. I giallorossi superano lo scoglio Cska Sofia con un netto 5-1 e si portano in testa al girone della nuova competizione internazionale. Riccardo Calafiori, che ieri ha debuttato dal 1′, una buona prova condita da un bell’assist per Pellegrini per il momentaneo 3-1. Il laterale giallorosso oggi ha deciso di condividere un post su Instagram con questa didascalia: “Con questa voglia e questo atteggiamento, consapevoli di dover migliorare. Daje Roma!”