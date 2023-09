Ai margini della sfida tra Torino e Roma, terminata 1-1 con le reti di Lukaku e Zapata, il presidente dei Granata, Urbano Cairo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista. Ecco le sue parole: “Bella partita, bel Toro e bellissimo primo tempo. Poi c’è stata una grande rimonta, non era facile. La squadra c’è e anche i cambi. La squadra ha fatto tutta una bella partita, poi Zapata ha una fisicità incredibile e fa reparto da solo. È forte, ma ho visto da tutti quanti una bella partita. Buongiorno? Ha fatto benissimo, se Lukaku non faceva gol… Pur vedendo un Lukaku che è in forma e sta giocando bene, però Buongiorno lo ha anticipato costantemente facendo una gran partita”.