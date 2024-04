“Non ho mai fatto gol all’Inter. Ma ci ho giocato contro. Sono fortissimi, giusto che siano avanti. Ma noi abbiamo la nostra identità per cercare di prendere punti. A me piace Mkhitaryan. Lui è armeno, parliamo russo. Un giocatore forte che gioca tranquillo e usa innanzitutto la testa. Fa tante cose per la squadra. Mi ha aiutato molto quando ero alla Roma”.

Dove lei non ha fatto il grande salto e con Mourinho non è scattato il feeling.

“Allora non è andata come speravo. Ma pure io avrei dovuto mettere più cattiveria in campo. Resta una grande città con una bellissima tifoseria”.