Il Messaggero – Domani amichevole della Roma a Cagliari. La novità è che si giocherà a porte aperte, solo per mille spettatori nella main stand, mentre i distinti saranno occupati dai tifosi disabili e dai loro accompagnatori. Non si giocava in Sardegna con il pubblico dallo scorso 1 marzo, dalla gara di campionato proprio con la Roma.