Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni prese in merito alle gare del 20 e 21 aprile, valide per la 32esima giornata di Serie A. Radja Nainggolan, ammonito nel corso della sfida vinta contro l’Udinese per 1-0, salterà la prossima partita del Cagliari, quella contro la Roma, in programma domenica 25 aprile alle ore 18:00. Il calciatore belga, che era diffidato, sconterà una giornata di squalifica.