Pagine Romaniste – Tutto pronto. Questa sera all’Unipol Domus la Roma farà il suo debutto stagionale contro il Cagliari. L’appuntamento è alle ore 20.45, con gli uomini di De Rossi che andranno alla ricerca dei tre punti per partire al meglio e accantonare il malumore legato alla sempre più probabile cessione di Paulo Dybala. La Joya partirà dalla panchina, prenderà il suo posto Soulé. A sinistra ballottaggio tra El Shaarawy e Zalewski, con il Farone in vantaggio rispetto al classe ’02. A centrocampo DDR dovrà fare a meno di Paredes, che sconterà la squalifica rimediata al termine dello scorso campionato, sono quindi pronti Cristante, Pellegrini e Le Féè. Esordio anche per Dovbyk, le chiavi dell’attacco sono infatti nelle mani del premio Pichihi della scorsa Liga.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Le Fée, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, El Shaarawy.

CORRIERE DELLO SPORT (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Le Fée, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, El Shaarawy.

TUTTOSPORT (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Le Fée, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, El Shaarawy.

IL TEMPO (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Le Fée, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, El Shaarawy.