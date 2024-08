La Repubblica (G. Cardone, M. Juric) – Per il trasferimento di Dybala in Arabia Saudita mancano ormai solo i dettagli. Sessanta milioni di buoni motivi che convinceranno la Joya a dire sì all’offerta dell’Al-Qadisiyah. L’argentino andrà in panchina a Cagliari, poi sarà addio. Ieri De Rossi lo ha formalmente salutato: “Non commento una trattativa che è ancora in corso, posso solo dire che nessuno è più importante della Roma. Anche il Napoli due anni fa ha venduto i migliori e poi alla fine dell’anno ha vinto lo scudetto. A volte le squadre anche perdendo dei pezzi si ricostruiscono e rinascono”.

Capitolo Chiesa. Alla Continassa la paura è che l’attaccante abbia un accordo chiuso con l’Inter a parametro zero e i nerazzurri, vendendo Arnautovic o Correa, possano tentare l’assalto low cost a fine agosto: 10 milioni per averlo subito.