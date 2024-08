Durante la prima sfida di campionato tra Roma e Cagliari, sono stati tanti i tifosi giallorossi in trasferta ad aver seguito il club. I romanisti si sono resi protagonisti di un bellissimo gesto prima del fischio d’inizio. Hanno intonato il coro “Un Gigi Riva, c’è solo un Gigi Riva”, in ricordo della leggenda del Cagliari e del calcio italiano scomparsa il 22 gennaio 2024. Il figlio di Gigi Riva, Nicola, ha voluto ringraziare i tifosi della Roma tramite un post su Facebook. Queste le parole:

“Ci sono gesti che per me hanno un valore immenso e che danno ancora speranza al mondo del calcio… Per me valgono davvero tantissimo, molto più di una vittoria o di una sconfitta! Grazie ai tifosi della Roma presenti alla Unipol Domus“.