Cagliari-Roma, i convocati di Fonseca: tornano Smalling, Kumbulla, Spinazzola ed El Shaarawy. Out Mirante

La Roma ha reso nota, tramite i canali social del club, la lista dei 24 calciatori scelti da Fonseca per prendere parte alla trasferta contro il Cagliari, in programma domani alle ore 18. Tornano El Shaarawy, Kumbulla, Spinazzola e Smalling, out invece per infortunio Mirante e Pedro. Assente anche Ibanez, che dovrà scontare una giornata di squalifica.

Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Farelli.

Difensori: Karsdorp, Juan Jesus, Smalling, Santon, Reynolds, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan.

Attaccanti: Dzeko, Mayoral, Perez, El Shaarawy.