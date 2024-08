Daniele De Rossi, tecnico della Roma, ha parlato nel post partita del match con il Cagliari terminato sul punteggio di 0-0. Queste le sue parole:

DE ROSSI A DAZN

“Abbiamo fatto fatica nel primo tempo. Ho chiesto io di andare più in verticale perché il campo era secco. Ho visto cose migliori nel secondo tempo”.

Soulé è stato il traino nel secondo tempo…

Sì assolutamente, il ragazzo sembra sempre vivo. Qualcosa la fa giusta e qualcosa la sbaglia. Cercavamo un giocatore così e credo che migliorerà sempre di più.

La Roma è cresciuta con Dybala, la spaventerebbe una Roma senza Dybala?

Io ho parlato già abbastanza di questo. A settembre parleremo di mercato. Mi spaventerebbe una Roma senza Paulo o senza l’eventuale sostituto. Se qualcuno andasse via, ma riuscissimo a sostituirlo anche in altre posizioni del campo funzionali ci lavoreremo”.

Dovbyk è cresciuto pian piano dentro la partita…

Sì, non era una partita facile per lui. Non abbiamo calciato dove avevamo detto, quindi non è stato messo nelle condizioni migliori. Nel secondo tempo ci sono state palle migliori e sono certo che il ragazzo farà tanti gol.

DE ROSSI IN CONFERENZA STAMPA

“Sono stati bravi loro, l’hanno messa su un ritmo molto intenso come fanno le squadre di Nicola. Abbiamo giocato in verticale, il campo era secco e la palla non andava e quindi avevo chiesto di non giochicchiare davanti all’area. Negli ultimi 30 metri potevamo fare molto meglio, ma abbiamo avuto delle occasioni”.

I tre nuovi acquisti?

Sono ad un punto iniziale. Enzo la prima parte degli allenamenti l’ha fatta con un gruppo composto soprattutto da giovani della Primavera. Li vedo bene, vedo che siamo vicini ad ottenere qualcosa di grande da ognuno di loro.

Su Dybala…

Tempistiche che si chiedono alla persona sbagliata. Lui era con la testa qua dentro, è entrato bene, non penso ci sia bisogno di tornare sopra la situazione Arabia.

Sulla rosa…

Numericamente siamo a posto perché siamo tanti. Non si fanno dei bilanci adesso e quando mancano ancora dei giorni alla fine del mercato. È prematuro fare un bilancio della squadra.

Baldanzi?

Sono contento di lui e di come si allena.