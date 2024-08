Daniele De Rossi, tecnico della Roma, ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro il Cagliari valido per la prima giornata della Serie A 2024/25. Queste le sue parole:

DE ROSSI A DAZN

Che Roma vedremo?

Mi auguro una Roma sulla falsa riga di quello su cui abbiamo lavorato durante la nostra preparazione. Abbiamo lavorato in vista di questa partita. Il campionato è lungo, ma a tutti piacerebbe vincere la prima partita.

Cosa dobbiamo aspettarci da Le Fée?

È un giocatore di qualità e dinamico. Può giocare in tutti e due i ruoli del centrocampo, lo abbiamo provato anche davanti alla difesa e avrà bisogno di tempo, ma può farlo alla grande. All’inizio era un po’ timido, ma poi si è liberato. Fa tanti metri senza palla, è un giocatore di grande qualità e secondo me ci darà una grande mano.

Dybala in panchina per il mercato?

Assolutamente scelta tecnica. Ci siamo parlati tutti per sapere se fosse in condizione di giocare e lui non ha mostrato nessuno fastidio nonostante le voci. Durante la partita ci può dare una grande mano.

Questa sarà la tua prima partita di esordio in campionato.

La mia prima “prima” partita. Mi fa effetto, da ragazzino giocavamo a Football Manager e sceglievo la Roma mettendomi come allenatore. Ora siamo qui, penso di essermelo meritato. C’è tanto da fare, sono orgoglioso.