Tommaso Augello, calciatore del Cagliari, ha parlato poco prima del fischio d’inizio del match contro la Roma. Queste le sue parole:

AUGELLO A DAZN

Altalena di emozioni, come si riparte?

Con lo stesso entusiasmo dello scorso anno. Davanti ai nostri tifosi ripartiamo con entusiasmo.

C’è Soulé dalla tua parte…

Bisogna stare attenti, quando abbiamo la palla bisognerà attaccare. In fase difensiva scalare, in base agli avversari. Staremo attenti

Con i nuovi siete tecnicamente più forti?

Non lo so. Abbiamo più qualità in mezzo al campo e uno schema diverso, usciremo magari con più palla al piede. Non vogliamo essere belli ma pratici.