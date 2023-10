Per l’ottava giornata di Serie A, l’AIA ha reso note le designazione arbitrali. Per la sfida tra Cagliari e Roma, in programma domenica alle 18:00, il direttore di gara sarà Sozza. Ad assisterlo Cecconi e Scarpa, con lV uomo Marcenaro. In sala VAR Paterna, supportato da Mazzoleni come Avar.