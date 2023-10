La Roma guidata da José Mourinho questa mattina è scesa sui campi di Trigoria per svolgere la rifinitura in vista della sfida di domani sera con il Servette. Il match sarà valido per la seconda giornata del girone G di Europa League. Mourinho non ritroverà Smalling e Llorente, come Renato Sanches, confidando di avere a disposizione almeno uno dei due difensori per la sfida di Cagliari. Regolarmente in gruppo Dybala. Assente anche Azmoun, nonostante non sia il lista Uefa.