Cagliari, Godin: “Vogliamo fare una buona partita oggi e pensare al prossimo anno”

Diego Godin, difensore del Cagliari, ha parlato poco prima del match con la Roma. Queste le sue parole:

GODIN A DAZN

“Penso che nell’ultima partita abbiamo giocato benissimo nella fase di gruppo, abbiamo avuto qualche problema in difesa, abbiamo preso tanti gol. Pian piano siamo migliorati, a calcio si gioca in attacco e in difesa. Bisogna ancora crescere e imparare. È una squadra giovane, ma il calcio non aspetta. Vogliamo fare una buona partita oggi e pensare al prossimo anno. Vogliamo continuare su questa strada”.