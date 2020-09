Cagliari, Giulini: “Abbiamo trattato Fazio e Kjaer. Contenti dell’arrivo di Godin”

Giorno di presentazione per Godin al Cagliari. Il difensore uruguaiano, che si è trasferito in estate dall’Inter in Sardegna, ha risposto alle domande dei giornalisti, accompagnato dal presidente rossoblù Tommaso Giulini. Il numero uno del Cagliari ha rivelato alcuni retroscena di mercato, spiegando che per quel che riguarda il reparto difensivo, Godin non è stato il primo obiettivo in ordine temporale, visto che ha provato a prendere sia Simon Kjaer che Federico Fazio. Di seguito, le sue dichiarazioni a riguardo, riportate da Tuttomercatoweb.com: “Mi ritengo molto fortunato, a posteriori, per com’è andata: a gennaio trattammo Kjaer, poi abbiamo provato anche con Fazio. Sono molto contento di non aver concluso qualcuno prima, perché essere arrivati a Diego è davvero importante: è l’operazione migliore che potessimo chiudere“.