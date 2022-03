Cafu: “Capello e Mourinho sono diversi. Capisco che il tifoso della Roma non ha più pazienza”

Cafu, ex giocatore della Roma, è stato intervistato da NSL Radio ed ha parlato anche del derby. Queste le sue parole:

Sulla Roma…

È difficile dare una risposta a questa domanda, non saprei. Quando io sono arrivato erano diciotto anni che la Roma non vinceva uno scudetto e ora sono più di vent’anni. Non so se sia una questione di mentalità o di calciatori, ma sembra sempre che ci sia qualcosa che non va. Dobbiamo cercare in ogni modo di rompere questo tabù. Capello ha trovato una squadra che si conosceva, Mourinho sta insegnando ai ragazzi a giocare insieme. Non voglio paragonare Mourinho e Capello perché sono diversi, Capello è riuscito a vincere nel secondo anno, ma la squadra giocava insieme già da cinque o sei anni. Mourinho adesso sta cercando di far capire ai ragazzi come stare insieme in campo ma io capisco che il tifoso della Roma, dopo 20 anni, non ha più pazienza.

Sul derby…

Spero che i ragazzi entrino in campo e cerchino di giocare al calcio, senza essere troppo cattivi sportivamente, è giusto mettere la grinta nel gioco ma mi auguro ci sia correttezza in campo. Spero sarà un derby bello da vedere, io lo guarderò qui dal Brasile. Nedved? Una volta l’ho incontrato in spiaggia e mi ha pregato di non fargli più sombreri (ride, ndr) è un ragazzo d’oro.