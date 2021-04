Caccia alla decima vittoria (e sesta di fila): sarebbe il record assoluto

Corriere della Sera (M.Perrone) – Era il 1991 quando la Roma di Ottavio Bianchi si qualificava per la finale di Coppa Uefa contro l’Inter. La squadra giallorossa in quella stagione aveva stabilito due record in quella competizione: aveva vinto nove delle dodici partite disputate e aveva ottenuto un filotto di cinque successi di fila. Quesa sera la Roma di Fonseca potrebbe superare questi record e accedere alla semifinale della competizione. I giallorossi infatti hanno già ottenuto nove vittorie in questa Europa League e agguantato le cinque vittorie consecutive.