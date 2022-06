Caccia al gol, l’occasione sarebbe Belotti

Corriere dello Sport (R. Maida) – I gol sono mancati alla prima Roma di Mourinho, sono il requisito principale che l’allenatore pretende dal mercato. Oltre al centrocampista offensivo, quindi, serve un attaccante puro che faciliti e alleggerisca il lavoro di Tammy Abraham, con il supporto intelligente di Pellegrini.

Gli attaccanti ancora liberi non mancano, partendo da Dybala che ancora non ha trovato un porto sicuro. Alla Roma è stato proposto intanto un altro svincolato: Andrea Belotti, che era stato cercato con insistenza l’estate scorsa. All’epoca la richiesta del Torino era stata giudicata eccessiva, 30 milioni, ma a parametro zero cambia tutto.

Solo che nel frattempo è stato acquistato Abraham. E Bellotti, che ha anche una proposta del Monaco, è un centravanti puro. Se Mourinho valutasse che i due possono coesistere, sarebbe un’occasione interessante.