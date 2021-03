Burdisso: “Voglio bene alla Roma. Non era il momento per diventare direttore sportivo. I Friedkin mi trasmettono fiducia”

Corriere dello Sport (M. Evangelisti) – Nicolas Burdisso ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. L’ex difensore della Roma ha parlato anche del contatto avuto con Friedkin e del passaggio di De Rossi al Boca Juniors. Queste le sue parole.

Lei stava per diventare direttore sportivo della Roma, giusto?

Se n’è parlato. Non era il momento. Il cambio di proprietà che si faceva, poi no e poi sì, e altre faccende. Sto assistendo ai cambiamenti che i Friedkin stanno portando avanti. Mi trasmettono fiducia, li considero parte rilevante del rinnovamento che serve al calcio italiano. Voglio bene alla Roma, penso sarebbe una notevole opportunità. Sia chiaro: non mi sto candidando, non è nel mio stile.

Ha portato De Rossi al Boca. Non ha funzionato granché.

Invece direi di sì. Un mese e abbiamo vinto il campionato. Poi si è infortunato. Ma l’effetto De Rossi si è sentito eccome: l’entusiasmo, l’aria fresca, il tocco di follia. Non posso parlare per Daniele, tuttavia mi è sembrato molto felice. Probabilmente è un’esperienza che avrebbe dovuto tentare più giovane. Lui come altri italiani.