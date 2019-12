Bum bum Kolarov, mira da leader

Ad oggi Aleksandar Kolarov può essere considerato uno dei migliori acquisti dell’era Monchi. Il contratto gli scade quest’estate ma il rinnovo prevederà un altro anno con opzione per il secondo e un accordo da dirigente della Roma pronto per quando deciderà di smettere di giocare. È al terzo gol su punizione in campionato, solo Messi ha fatto meglio di lui in Europa. Con la maglia giallorossa è arrivato a quota 12 gol su 15 da calcio piazzato. Anche Veretout e Pellegrini sono specialisti, ma i calci di punizione dal limite sono tutti suoi. Lo riporta Il Corriere dello Sport.