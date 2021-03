Bulgaria-Italia, Spinazzola eletto migliore in campo

Italia a punteggio pieno nel gruppo C per la qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. Grazie alla vittoria per 2-0 sulla Bulgaria, la nazionale azzurra si trova prima in classifica, insieme alla Svizzera, con 6 punti in 2 partite. La squadra allenata da Roberto Mancini ha conquistato la vittoria grazie ad un rigore trasformato da Belotti e una rete di Locatelli. Titolare Leonardo Spinazzola (a dispetto dei compagni di squadra Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini, tenuti in panchina dal c.t.), che con il 34,85% dei voti è stato eletto migliore in campo dai tifosi.Â