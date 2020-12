Bruno Peres: “Vorrei rinnovare”

Il Corriere Dello Sport (G.Marota) – Mancano venti giorni all’apertura del mercato. In casa Roma saranno tre settimane di riflessioni e sondaggi, soprattutto pensando alla fascia destra di difesa. Attualmente in quel ruolo Fonseca può contare su Karsdorp, Bruno Peres e Santon. Il brasiliano contro il CSKA Sofia ha tagliato il traguardo delle 100 presenze con i giallorossi, ma a giugno il suo accordo scadrà. Ieri ha confermato la sua volontà di restare nella Capitale: “Sono orgoglioso di aver centrato le 100 presenze con questa maglia. Il mio obiettivo è rinnovare il contratto, per me è sempre stato un onore giocare in questa squadra. Sarò felicissimo di legarmi a questi colori nei prossimi anni“. A novembre la società aveva sondato Mazraoui, 23 anni, laterale dell’Ajax in scadenza nel 2022, un’ottima operazione nel rapporto qualità-prezzo. In agenda anche Kedziora, segnalato da Fonseca, classe 1994 della Dinamo Kiev. Tra sei mesi scadrà anche il contatto di Hysaj, proposto più volte alla Roma nelle ultime sessioni di mercato.