Bruno Peres è negativo al Covid-19. A farlo sapere è il terzino brasiliano che ha pubblicato una foto su Instagram per rassicurare tutti delle proprie condizioni. Queste le sue parole:

“Ciao a tutti, vi ringrazio per i messaggi di sostegno che mi avete mandato in questo periodo, finalmente sono negativo al Covid e posso tornare ad allenarmi con i miei compagni. Non vedo l’ora di ripartire! Forza Roma”.