Bruno Peres il rigenerato

Corriere dello Sport (G.Marota) – Bruno Peres ha vinto la sua sfida quando è tornato a Trigoria. E’ stato accolto da musi lunghi, sorrisetti ed ironia. I tifosi pensavano che sarebbe rimasto solo qualche settimana e ad alimentare queste voci ci pensò Petrachi: “La prima volta che sbaglia è fuori“. Fino a poche settimane prima faceva la panchina nella Serie B brasiliana, ma Peres ha recepito il messaggio e si è messo a lavorare per smentire gli scettici. In 11 mesi mai un atteggiamento sbagliato. Il classe ’90 ha fatto dimenticare gli eccessi del passato e si è concentrato soltanto sul campo: “Il cambio di mentalità e quello ch e sto facendo fuori dal campo mi sta aiutando dentro il campo. Ora ho la testa di un professionista“. Oggi si sente integrato nel progetto Roma e inizia persino a parlare di rinnovo: “Sì, ho la motivazione anche di rinnovare. Sto lavorando duramente per fare le cose per bene. Questa è una cosa che vorrei. Voglio meritare il rinnovo sul campo“. La sua scalata è stata frenata dal Covid, ma a Berna Fonseca ha rivisto il Peres che gli piace, soprattutto nel secondo tempo.