Bruno Conti: “Proietti maestro vero, come Liedholm”

La Gazzetta Dello Sport (A.Pugliese) – A rappresentare la Roma domani nella chiesa di piazza del Popolo ci sarà Bruno Conti, grande estimatore di Gigi Proietti. “Era un maestro non solo come professionista, ma anche come persona. Sempre gentile, sempre disponibile. Un maestro di umanità“. Succedeva spesso che Proietti facesse spostare gli orari delle riprese o delle prove se in concomitanza delle stesse c’era la Roma e non faceva nulla per nasconderlo. Nel 2002 Franco Sensi lo nominò Cavaliere della Roma, fu amico di Totti e Bruno Conti: “Per me è stato un grande maestro, nel suo campo a livello di uno come Liedholm per quanto riguarda il calcio. Quante volte ho ritrovato la Roma nei suoi sketch, ce la metteva sempre“.