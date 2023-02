Brivido per Abraham. Ma col Salisburgo ci sarà

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Sono le settimane più importanti dalla ripresa del campionato. Mourinho deve gestire la rosa per reggere lo sforzo di giocare due partite a settimana. Ieri ha fatto riposare tre titolari. Per giovedì contro il Salisburgo spera soprattutto di recuperare Dybala, che nella partita di andata ha avvertito un fastidio muscolare che lo aveva costretto a chiedere il cambio all’intervallo. Fortunatamente i controlli hanno escluso lesioni.

L’argentino ha risposato ieri sera contro il Verona. Da oggi proverà a recuperare per giovedì. Ieri ha già cominciato a correre. Potrebbe bastargli anche un solo allenamento con la squadra, alla vigilia. Con lui Mourinho conta di avere dal primo minuto anche Pellegrini, che ieri è partito dalla panchina, ancora alle prese con qualche problema fisico.

La formazione che affronterà il Salisburgo potrebbe essere la stessa dell’andata. Ieri Karsdorp è tornato titolare e adesso diventa un candidato per il ruolo di terzino destro, con Zalewski ed El Shaarawy che possono alternarsi a sinistra.

Ieri Abraham è stato in dubbio per un leggero attacco influenza, ma alla fine ha stretto i denti ed è riuscito ad essere in campo. Ma dopo un quarto d’ora si è infortunato ed è stato sostituito da Belotti. Ha riportato una ferita all’occhio sinistro, che è stata suturata a Villa Stuart. Dovrebbe recuperare per la gara di ritorno in Europa League.