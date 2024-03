Il portiere del Brighton, Bart Verbruggen, ha parlato ai microfoni ufficiali del club, alla vigilia del ritorno con la Roma. Queste le sue dichiarazioni:

“Nell’ultima gara di Premier ci siamo rialzati dopo quanto accaduto a Roma. Abbiamo utilizzato la partita contro il Nottingham Forest per ottenere una buona iniezione di fiducia in vista di giovedì. L’umore è buono, il morale è alto: daremo il massimo. La delusione per la dura sconfitta subita a Roma ha lasciato il posto al focus per il campionato. Abbiamo parlato e analizzato la partita fatta nella Capitale, eravamo e siamo tutti convinti di ribaltare la situazione. Non abbiamo nulla da perdere, daremo il massimo per ribaltarla e vinceremo 5-0”.