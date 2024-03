La Roma sta svolgendo l’allenamento di rifinitura alla vigilia della sfida con il Brighton, valida per gli ottavi di ritorno di Europa League. Nel pomeriggio è prevista la partenza dei giallorossi verso l’Inghilterra, dove saranno chiamati a difendere il netto 4-0 dell’andata. Nella seduta di rifinitura aperta per 15′ alla stampa spicca l’assenza di Lukaku che non dovrebbe partire per Brighton. L’attaccante belga ha svolto l’allenamento individuale e con molta probabilità osserverà un turno di riposo. Una buona notizia per De Rossi arriva da Dybala: l’argentino si è allenato regolarmente dopo essere uscito per un affaticamento da Firenze.