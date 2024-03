Pagine Romaniste (F. Castellucci, L. Meriggioli) – Dopo il 4-0 della gara d’andata, la Roma vola in Inghilterra, in casa del Brighton di De Zerbi. Si gioca al Falmer Stadium, con il fischio d’inizio alle 21.00 del 4 marzo. L’obiettivo sono i quarti di finale. E perchè non sognare la terza finale europea consecutiva? Dallo scorso 31 maggio i tifosi giallorossi sui propri calendari hanno cerchiato una data: 22 maggio, Aviva Stadium di Dublino.

Innanzitutto bisogna pensare agli avversari di domani che sembrano tutt’altro che scoraggiati. Nel pomeriggio il portiere Verbruggen si è espresso cosi: “Faremo del nostro meglio e vinceremo 5-0″. I ragazzi di De Rossi, consapevoli di non dover sottovalutare l’avversario, dovranno gestire l’ampio vantaggio, con il recuperato Dybala, ma senza poter contare su Lukaku. L’attaccante belga non partirà con il resto del gruppo, dopo aver saltato la rifinitura odierna. Sarà quindi Azmoun a guidare l’attacco giallorosso.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BRIGHTON-ROMA

I pali giallorossi saranno difesi da Mile Svilar, protetto da Mancini e N’Dicka, con le fasce presediate da Celik e Spinazzola. Centrocampo composto da Cristante, Bove e Pellegrini, ma Aouar scalpita per una maglia da titolare. In attacco mancherà Big Rom, con la Joya che parte dalla panchina. Il tridente per due terzi sarà composto da Baldanzi e Azmoun, unico ballottaggio tra El Shaarawy e Zalewski, con l’italiano favorito sul polacco.

La vittoria in Premier ai danni del Nottingham Forest è servita al Brighton per ripartire dopo i deludenti risultati negativi rimediati tra campionato, FA Cup, ed Europa League. De Zerbi cambierà rispetto all’andata: Ansu Fati supporterà Welbeck, e in porta ci sarà Verbruggen.

BRIGHTON-ROMA, DOVE VEDERLA

La partita del Falmer Stadium sarà trasmessa in diretta televisiva su Dazn, anche su app e streaming. Inoltre, sarà disponibile in chiaro su TV8.

ARBITRA ZWAYER, AL VAR SCHLAGER

La gara sarà diretta da Felix Zwayer, fischietto tedesco che diresse la sfida casalinga persa 0-1 (ma i giallorossi passarono il turno), contro il Villareal nel 2017. Ad assisterlo Stefan Lupp e Marco Achmüller, mentre il IV uomo sarà Schlager. In sala Var Schlager, con Avar Stegemann.

LE PROBABILI

Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Lamptey, Dunk, Van Hecke, Igor; Gilmour, Gross; Buonanotte, Fati, Adingra; Welbeck.

A disposizione: Steele, McGill, Webster, Lallana, Moder, Baleba, Ferguson, Estupinian, Veltman, Peupion, Baker-Boatley.

Allenatore: Roberto De Zerbi.

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Spinazzola; Bove, Cristante, Pellegrini; Baldanzi, Azmoun, El Shaarawy.

A disposizione: Boer, Rui Patricio, Karsdorp, Smalling, Angeliño, Paredes, Llorente, Aouar, Dybala, Zalewski.

Allenatore: Daniele De Rossi.

Arbitro: Felix Zwayer

Assistenti: Lupp-Achmüller

Quarto uomo: Schlager

Var: Dankert

AVAR: Stegema