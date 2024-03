Lazar Samardzic in un’intervista a Cronache di Spogliatoio, ha trattato di vari argomenti tra cui delle fonti della sua ispirazione in ambito calcistico. Per il centrocampista dell’Udinese un di queste è Paulo Dybala, di cui ha parlato così:

“Voglio diventare sempre più forte. Ispirarmi ai giocatori di qualità come Dybala. Ma che stop ha fatto in Europa League?! Pallone incollato ai piedi. La differenza tra lui e un altro giocatore, tipo me, è questa: se su 10 palloni che arrivano, a lui quella giocata viene 9 volte, a me forse viene 5. Ha tutto e fa tutto in modo naturale. L’ho conosciuto, ci siamo salutati, mi ha fatto l’in bocca al lupo. Ma quel giorno ho preso la maglia di Paredes”.