(Pagine Romaniste) – Manca un ultimo sforzo prima di staccare il pass per i quarti di finale di Europa League. L’appuntamento è questa sera, 14 marzo, ore 21, al Falmer Stadium. Mister De Rossi cercherà di gestire al meglio i suoi giocatori, anche in vista della sfida di domenica con il Sassuolo. DDR per la trasferta inglese dovrà fare a meno di Lukaku, rimasto a Roma per un problema all’anca. Dybala è partito con la squadra, e con molta probabilità partirà dalla panchina. In attacco spazio ad Azmoun, El Shaarawy e Baldanzi. A centrocampo torna titolare Bove, turno di riposo quindi per uno tra Cristante e Paredes.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

IL MESSAGGERO: Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Spinazzola; Bove, Cristante, Pellegrini; Baldanzi, Azmoun, Zalewski.

LA REPUBBLICA: Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Spinazzola; Bove, Cristante, Pellegrini; Baldanzi, Azmoun, Zalewski.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Azmoun, El Shaarawy.

CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Spinazzola; Bove, Cristante, Pellegrini; Baldanzi, Azmoun, El Shaarawy.

IL TEMPO: Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Azmoun, El Shaarawy.