Il Messaggero (S. Carina) – I gabbiani, simbolo del Brighton,incarnando il bisogno di libertà sono anche sinonimo di rinascita e speranza. Quella che De Zerbi non ha perso. De Rossi, che conosce bene l’amico, ne è consapevole e non si fida: “Dobbiamo pensare a fare gol, non solo a non prenderli perché rischiamo di abbassarci troppo e non uscire mai”. Se è vero che nelle ultime 4 partite il Brighton ha segnato un solo gol, negli ultimi 80 giorni ha vinto 6 volte.

In cinque di queste hanno segnato almeno 4 reti. E la Roma se proprio ha un tallone d’Achille nella nuova gestione targata DDR è nella fase difensiva (14 reti subite in 11 gare): “Io sono stato calciatore e so che forse il risultato dell’andata ti ronza in testa. Un minimo di rilassatezza può esserci ma ci sarà anche la loro ansia nel guardare il cronometro che scorre”.