(Pagine Romaniste) – La sfida di ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Brighton e Roma termina per 1-0. Una sconfitta indolore per gli uomini di De Rossi, che staccano il pass per i quarti di finale grazie al 4-0 dell’andata. Prestazione ancora una volta monumentale di Svilar, bene anche Ndicka e Mancini. Promosso Cristante, mentre sono discordanti i pareri sulla prestazione di Baldanzi. Sufficienza per Azmoun che si vede annullare un bellissimo gol (regolare) in rovesciata che avrebbe portato la Roma sullo 0-1.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar 7; Celik 6, Mancini 6,5, Ndicka 6,5, Spinazzola 6,5; Bove 6, Cristante 6,5, Pellegrini 6; Baldanzi 5,5 (83′ Aouar sv), Azmoun 6,5 (90′ Costa sv), Zalewski 5,5 (73′ Llorente 6).

All. De Rossi 6,5.

LEGGO: Svilar 7; Celik 6, Mancini 6,5, Ndicka 6,5, Spinazzola 6; Bove 6, Cristante 6,5, Pellegrini 6,5; Baldanzi 6 (83′ Aouar sv), Azmoun 6 (90′ Costa sv), Zalewski 5 (73′ Llorente 6).

All. De Rossi 6,5.

CORRIERE DELLO SPORT: Svilar 7,5; Celik 6, Mancini 6, Ndicka 6,5, Spinazzola 6,5; Bove 6, Cristante 6,5, Pellegrini 6; Baldanzi 6,5 (83′ Aouar sv), Azmoun 6,5 (90′ Costa sv), Zalewski 6 (73′ Llorente 6).

All. De Rossi 6,5.