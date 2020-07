Brescia, sono 22 i convocati di Lopez: out Cistana e Bisoli

Il Brescia ha comunicato – attraverso una nota sul proprio portale ufficiale – la lista dei convocati per il prossimo match di Serie A contro la Roma. 22 i calciatori scelti da Lopez per la gara in programma domani alle ore 19:30. Questa la lista:

1 Joronen;

2 Sabelli;

3 Mateju;

4 Tonali;

5 Gastaldello;

6 Ndoj;

7 Spalek;

8 Zmrhal;

9 Donnarumma;

11 Torregrossa;

12 Andrenacci;

14 Chancellor;

16 Ghezzi;

18 Ayé;

19 Mangraviti;

23 Skrabb;

24 Viviani;

26 Martella;

27 Dessena;

29 Semprini;

31 Bjarnason;

32 Papetti.