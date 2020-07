Brescia-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani. Kalinic al posto di Dzeko, Fazio nella difesa a tre

Pagine Romaniste – La Roma affronta fuori casa il Brescia di Lopez e proverà a dare continuità alla buona prestazione con il Parma che è valsa tre punti per i giallorossi. Questa sera, match in programma alle 19.30, Fonseca si affiderà al solito Pau Lopez tra i pali confermando la difesa a tre. Date le assenze di Smalling per infortunio e di Cristante per squalifica nel reparto arretrato si rivedrà Fazio (insieme a Mancini e Ibanez). A centrocampo posto certo per Veretout mentre c’è ballottaggio tra Kolarov-Spinazzola e Peres-Zappacosta. Diawara dovrebbe essere il quarto uomo del reparto. In attacco spazio a Kalinic per far rifiatare Dzeko con Pellegrini e Perez (Mkhitaryan è squalificato) che saranno a supporto del croato.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Peres, Diawara, Veretout, Kolarov; Pellegrini, Perez; Kalinic.

CORRIERE DELLO SPORT

Pau Lopez; Fazio, Mancini, Ibanez; Peres, Diawara, Veretout, Kolarov; Pellegrini, Perez; Kalinic.

TUTTOSPORT

Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Peres, Diawara, Veretout, Kolarov; Pellegrini, Perez; Kalinic.

IL MESSAGGERO

Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Peres, Diawara, Veretout, Kolarov; Pellegrini, Perez; Kalinic.

CORRIERE DELLA SERA

Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Zappacosta, Veretotu, Diawara, Kolarov; Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

LA REPUBBLICA

Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Zappacosta, Veretotu, Diawara, Kolarov; Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

IL TEMPO

Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Zappacosta, Diawara, Veretout, Spinazzola; Perez, Pellegrini; Kalinic.

IL ROMANISTA

Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Spinazzola, Diawara, Veretout, Kolarov; Pellegrini, Pastore; Kalinic.