Braga, Sequeira: “Ritorno difficile. Siamo entrati male in partita”

Nel postpartita di Braga-Roma, Nuno Sequeira ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di O Jogo. Ecco le sue parole:

La partita?

Siamo entrati male in partita, abbiamo subito immediatamente quel gol, ma poi credo che siamo riusciti a imporre il nostro gioco. Nel primo tempo abbiamo avuto delle occasioni che avremmo potuto concretizzare per pareggiare. Poi nel secondo tempo con l’espulsione è stato più difficile, anche se penso che non ci siamo limitati solo a difendere. Abbiamo continuato ad avere la palla e poi la partita è diventata più comodo per loro, che poi sono arrivati al 2-0.

Il secondo gol nasce dalla stanchezza?

Sì. Siamo una squadra molto ambiziosa e anche con dieci giocatori credevamo ancora di poter segnare un gol e ottenere un risultato più favorevole. Naturalmente, quando abbiamo provato a segnare il gol abbiamo consumato più energie.

Il ritorno?

Sappiamo che è difficile. La Roma è una grande squadra, ma come ho detto ambizione è una parola di cui siamo molto consapevoli e andremo lì per cercare di mettendere in discussione il passaggio del turno.