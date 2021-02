Braga, Carvalhal: “Dalla sconfitta contro la Roma ne siamo usciti più forti”

Il Braga torna a giocare in campionato dopo la sconfitta subita contro la Roma di giovedì sera, andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Il tecnico della squadra lusitana, Carvalhal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Tondela. Tra i temi toccati quello della condizione della squadra dopo la sconfitta. Queste le parole dell’allenatore ai media ufficiali del club:

“La nostra testa è tutta alla partita col Tondela e siamo pronti. Abbiamo lasciato alle spalle la partita con la Roma nonostante la sconfitta, siamo sempre stati positivi in quel match e ne siamo consapevoli. Sapremo reagire bene alle ultime avversità, vogliamo i tre punti e lotteremo. Siamo usciti più forti e fiduciosi dall’ultima gara, in maniera positiva anche se eravamo in 10″.