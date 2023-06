Bove: “Stagione emozionante, sono contento del percorso fatto. Ho meritato la fiducia di Mourinho”

Edoardo Bove ha presenziato ai premi USSI al Circolo Sportivo Aniene. Il centrocampista della Roma ha parlato della stagione appena conclusasi. In questa annata calcistica Bove ha scalato le gerarchie, trovando spazio anche in partite importanti, come nella semifinale di andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen decisa da un suo gol. Di seguito le parole del classe 2022:

Sulla stagione

“Mi sono meritato questa fiducia per il lavoro fatto in questi 2 anni. Per me è stata una stagione emozionante. Sono molto contento del percorso che sto facendo e spero di continuare così”.