La Gazzetta dello Sport (S. Vernazza) – Nel proprio discorso di Capodanno, Luciano Spalletti ha citato anche lui: “Bove è ormai una certezza“. Parole definitive, che stridono con i fatti: il ragazzo della Roma non ha ancora esordito nella Nazionale dei grandi. Immaginiamo che lo farà presto e che possa considerarsi in corsa per un posto al sole dell’Europeo. Mourinho, al suo arrivo, lo ha subito cooptato in prima squadra, gli ha concesso fiducia crescente, e oggi Bove può considerarsi uno dei “pretoriani” dello Special One. Centrocampista multiuso, si è irrobustito e “guerreggia” in mediana. Se va bene per Mou, andrà bene per Spalletti.