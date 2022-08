Bove pronto a salire: Mourinho non ci rinuncia

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Un altro pre campionato di livello, un altro segnale di quanto edoardo Bove sia a tutti gli effetti un elemento della Roma di José Mourinho. Il giovane centrocampista giallorosso è pronto alla sua seconda stagione tra i grandi, questa sicuramente con maggiori responsabilità e qualche minuto in più nelle gare tra campionato e coppa.

Perché Mourinho dopo l’arrivo di Wijnaldum ha ribadito di credere molto sul ragazzo e di volerci puntare come quarto elemento del centrocampo. O quinto, a seconda della partita e delle scelte offensive del tecnico su Lorenzo Pellegrini.

In ogni caso, Bove si ritaglierà il suo spazio tra turnover e ingresso a partita in corso. La Roma punta forte su di lui, sia per il presente sia per il futuro, e invece di prendere un nuovo centrocampista (il sostituto di Veretout), ha deciso di considerare Bove all’altezza e di investire su altri reparti.