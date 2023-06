Edoardo Bove è tra i protagonisti dell’Europeo Under 21 con la sua Italia. Il centrocampista giallorosso ieri ha disputato 90 minuti di qualità contro la Svizzera che hanno portato alla vittoria degli azzurrini. Il classe 2002 ha parlato in conferenza stampa post partita. Queste le sue parole:

“La mia stagione può essere divisa in due parti. La prima in cui ho giocato un po’ di meno ed una seconda in cui ho trovato più continuità ma sono tutti momenti di crescita soprattutto per un ragazzo giovane come me perché impari sia quando non giochi che soprattutto quando lo fai. In vista dell’Europeo arrivare con più minuti nelle gambe, soprattutto nella seconda parte della stagione, mi ha dato grande vantaggio, e sicuramente tutto ciò aiutato per la convocazione e per arrivare a questa competizione nel migliore dei modi.“Mourinho è la persona che mi ha lanciato nel calcio dei grandi, posso solo ringraziarlo”. Poi una chiosa sulla Norvegia: “Sugli scandinavi ho cercato di informarmi con Solbakken ma non mi ha dato tantissime informazioni”