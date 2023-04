Bove: “Col Feyenoord sarà una partita fondamentale. L’unità di gruppo ci fa andare avanti” – VIDEO

Il centrocampista Edoardo Bove, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali del club dopo la vittoria contro l’Udinese. Il classe 2002 nella sfida contro i Veneti ha siglato la rete del vantaggio su ribattuta dal dischetto. Queste le sue parole: “Era fondamentale vincere, perché siamo in piena lotta Champions e le altre avevano perso punti. Era una partita difficile perché loro sono una squadra fisica che mette in difficoltà tutte le altre squadre, quindi siamo veramente contenti”.

Il gol è come se ti aspettavi che la palla arrivasse lì:

“Sì, è stato un po’ istinto, un po’ fortunato che la palla sia finita proprio lì, poi sono stato bravo a far gol e sono molto contento di questo”.

Sul match contro il Feyenoord:

“Mi viene in mente di analizzare da domani la partita, una partita fondamentale per la stagione, con una grandissima tranquillità (subentra Mourinho che gli dà un buffetto in faccia ndr) e forza che ci contraddistingue”.

Unità di gruppo:

“Proprio questa unità di gruppo è che ci fa andare avanti. Ognuno aiuta il compagno quando è in difficoltà e siamo molto contenti di questo”.