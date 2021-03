Botta al ginocchio per Pellegrini, in dubbio per la Lituania

Pellegrini ha preso una botta in allenamento nella giornata di ieri e, come riporta Roberto Maida con un tweet, è quindi in dubbio per la gara di stasera contro la Lituania. Un vero peccato per il capitano della Roma che era stato scelto da Mancini come titolare.

