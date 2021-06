Botman, Maksimovic o Akè: Mou, la scelta ora è “centrale”

Il Messaggero (S. Carina) – Questione centrale. Non è soltanto un gioco di parole. Perché quella del difensore rappresenta sia una necessità che una volontà (di cambiare) da tempi non sospetti. Addirittura prima dell’ingaggio di Mou. Se è vero che il ciclone Special One ha cambiato alcune priorità nel mercato giallorosso (in arrivo Xhaka e Rui Patricio), questa rimane cristallizzata. La Roma cerca (almeno) un difensore centrale.

Dei sei con i quali ha concluso la passata stagione, uno ha già salutato (lo svincolato Juan Jesus), un altro (Fazio) dovrebbe farlo a breve. Ne rimangono 4: Smalling, Mancini, Ibanez e Kumbulla. Per una squadra che gioca con la linea a 4 potrebbero bastare. Ma i movimenti sotto traccia del club giallorosso, lasciano intendere come le idee siano differenti.

Qualche giorno fa Pinto ha avuto un incontro con il responsabile italiano della Muy Manero, indice di una sorta di working progress. Il profilo monitorato è quello di Botman, 20enne del Lille, protagonista dello scudetto vinto dalla squadra di Galtier. Piede mancino, altro 195 centimetri, titolare dell’Under 21 Orange, ha una valutazione importante: 25 milioni. Altro nome sul quale la Roma si è informata da tempo è quello di Aké (City).

Mou ha invece indicato Diego Carlos. Dopo una parenti al Porto B, è approdato al Siviglia. Una storia, quella del brasiliano, da raccontare: faceva il muratore e vendeva i ghiaccioli per aiutare la famiglia sino a 17 anni, prima di essere notato da una squadra di serie C (Madueira). Oggi costa 30 milioni. Mentre dalla Copa America rimbalza l’interesse per il nazionale dell’Ecuador, classe 2002, Hincapiè, non va persa di vista la pista che porta allo svincolato Maksimovic.