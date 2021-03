Finalmente un po’ di riposo per Edin Dzeko. Dopo aver giocato tutta la partita con la Bosnia l’altra sera, oggi non prenderà parte all’amichevole contro il Costa Rica. L’attaccante della Roma partirà dalla panchina, e difficilmente entrerà, visto che ieri non ha preso parte alla rifinitura della sua Nazionale allenandosi soltanto nella palestra dell’albergo in cui alloggia la Bosnia.