Borriello: “Immobile batterà il record di reti di Totti in Serie A”

Marco Borriello, ex giocatore della Roma, è stato intervistato da La Repubblica ed ha parlato anche di Immobile e Totti. Queste le sue parole:

“L’Europeo ci ha garantito grande rispetto internazionale, ma non nascondiamoci: il calcio italiano non sta benissimo e la Serie A non ha tutto questo appeal. Immobile non è molto adatto al tipo di gioco che fa la Nazionale ma batterà il record di reti di Totti in A. Vorrei vedere di più Raspadori che è un piccolo Aguero, può essere l’ideale per Mancini. Poi ci sono Scamacca e Kean. Non competi con società che hanno come proprietà uno Stato, come il Qatar o gli Emirati Arabi. Se hai due dei portieri migliori al mondo, Sergio Ramos, i migliori quattro attaccanti al mondo, alla fine vinci. Non è un bel segnale quando uno come Ronaldo decide di andare. Ha preso una bella bastonata, vuol dire che non riteneva più quella realtà adatta alla sua dimensione. Anche per l’Inter vendere Lukaku e Hakimi è allarmante. Difficile ripetersi quando vendi i migliori”.