Borja Mayoral vuole stupire Fonseca

Corriere dello Sport (R.Maida) – Borja Mayoral si gioca la seconda chance per conquistare la Roma, dopo l’approccio così e così di Berna. Sarà di nuovo solo con il peso dell’attacco sulle spalle, chiedendo aiuto al quasi coetaneo Perez. Sotto il profilo della personalità non dovrebbe incontrare difficoltà visto che ha già esordito in Champions League: 4 presenze ed un gol contro il Tottenham. Lo scorso anno con il Levante 8 gol nella Liga ed uno della Coppa del Re, ma giocava in un sistema diverso, un 4-4-2 con un altro attaccante vicino. La speranza di Fonseca è che stavolta l’atterraggio sia più morbido rispetto a giovedì scorso anche per il livello dell’avversario. Come la scorsa settimana la Roma si presenta con 8-9 novità di formazione rispetto al campionato.