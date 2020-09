Borja Mayoral nel mirino, per la difesa Marcao in pole

Il Tempo (F. Biafora) – La Roma continua la sua ricerca ad un attaccante che possa far rifiatare nel corso della stagione Edin Dzeko. Il profilo al momento più accreditato è quello di Borja Mayoral, spagnolo classe ’97 di proprietà del Real Madrid. La Roma vorrebbe acquistarlo in prestito, ma prima occorre che la punta rinnovi il suo contratto con i blancos in scadenza al 2021. La richiesta di Florentino Perez è di un trasferimento a titolo definitivo per 12-15 milioni di euro ed una percentuale importante sulla futura rivendita, condizioni che il club giallorosso non accetterà. Intanto, in difesa, Marcao è in pole position, con Smalling che rimane sullo sfondo. Dal suo entourage filtra che 13 milioni dovrebbero bastare per acquistare il difensore brasiliano, ma c’è da battere la concorrenza del Lione.